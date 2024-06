Leichtathletik Deutsche EM-Enttäuschung im Diskus - Geher Linke gibt auf

Die deutschen Medaillenhoffnungen haben sich am zweiten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom nicht erfüllt. Die deutschen Diskuswerferinnen gingen ebenso leer aus wie Geher-Routinier Christopher Linke. Damit bleibt es vorerst bei einmal Bronze durch Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye, schon an diesem Sonntag gibt es aber etliche weitere Chancen.