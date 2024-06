Leichtathletik Der Sport siegt: Krause nach Wirrwarr über EM-Silber froh

Um kurz vor Mitternacht erschien Finot wieder als Siegerin in den offiziellen Ergebnislisten. Die 33-Jährige ließ mit ihrer fulminanten Schlussrunde auch Krause keine Chance. „Ich weiß, wie schnell sie auf der letzten Runde ist. Die hatte schon ein Pfund drauf“, sagte Krause, deren Fokus nun in Richtung der Olympischen Spiele in knapp zwei Monaten in Paris geht, wo die einstige WM-Dritte noch schneller sein möchte - und auch muss, wenn sie ganz vorn eingreifen will.