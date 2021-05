Leichtathletik : Cindy Roleder beendet Saison und hakt Olympia ab

Frankfurt/Main Ex-Europameisterin Cindy Roleder hat nach ihrer Babypause das Comeback im Hürdensprint für die Olympia-Saison beendet.

Die als „schnellste Mama“ vermarktete Roleder war bei ihrer Rückkehr beim Meeting am 21. Mai in Dessau nur ins B-Finale und nicht über 14,02 Sekunden hinaus gekommen. Sie wisse, dass sie in den kommenden Wochen zwar schneller als im ersten Wettkampf laufen würde, „aber sicher nicht die Norm“. Daher werde sie wieder ins Aufbautraining übergehen, „um 2022 wieder richtig fit auf der Bahn zu stehen“.