Sprint-Legende : Carl Lewis verteidigt 100-Meter-Weltmeister Coleman

Doha Leichtathletik-Legende Carl Lewis hat den umstrittenen 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman verteidigt.

„Ehrlich gesagt, ist diese Affäre schwer zu beurteilen“, sagte der neunmalige Olympiasieger in einem Interview der „Welt“. „Ich glaube nicht, dass er sich da rechtfertigen oder verteidigen muss. Das ist unwichtig. Er muss das hinter sich lassen und darf den „Hassern“ nicht recht geben. Die Leute denken sowieso immer das, was sie wollen“, sagte der 58 Jahre alte Lewis bei der Weltmeisterschaft in Doha. Coleman hatte am Samstag Gold über 100 Meter gewonnen - 26 Tage nach seinem Freispruch durch die US-Anti-Doping-Agentur.