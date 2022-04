Dopingfall : Britische Sprintstaffel muss Olympia-Silber zurückgeben

London Nach dem Dopingfall von Chijindu Ujah muss die britische 4x100-Meter-Staffel der Männer ihre olympischen Silbermedaillen von den Sommerspielen in Tokio 2021 zurückgeben. Das teilte das Nationale Olympische Komitee Großbritanniens (BOA) mit.

„Wir sind sehr traurig, dass wir die Medaillen, Urkunden und Anstecknadeln zurückfordern müssen, vor allem für die drei Athleten, die ohne eigenes Verschulden davon betroffen sind“, sagte BOA-Geschäftsführer Andy Anson in einer Erklärung. „Wir müssen uns jedoch an das Cas-Urteil halten, so wie wir auch anderen Nationen, deren Athleten gegen Dopingregeln verstoßen haben, klar gemacht haben, dass dies geschehen muss.“