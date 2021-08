Olympia : Bolts Nachfolger über 100 Meter: Jacobs überrascht mit Gold

Der Italiener Lamont Marcell Jacobs gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold über 100 Meter. Foto: Oliver Weiken/dpa

Tokio Dreimal nacheinander hat sich Usain Bolt Olympia-Gold über die 100 und 200 Meter geschnappt. Nach dem Rücktritt des Jamaikaners geht es in Tokio um die Nachfolge. Der Olympiasieger kommt aus Italien.

Ungläubig schlug der Italiener Lamont Marcell Jacobs die Hände über dem Kopf zusammen - dann sprang ihm auch noch sein Landsmann Gianmarco Tamberi in die Arme.

Nach den Triumph-Jahren von Legende Usain Bolt hat der gebürtige US-Amerikaner Jacobs sensationell Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio über 100 Meter gewonnen.

Mit einer Flagge in den Nationalfarben um die Schultern drehte Jacobs nach seinem irren Sprint euphorisiert eine Ehrenrunde an der Seite von Kerley und de Grasse. Nur Minuten zuvor hatte sein Landsmann Tamberi - zusammen mit Mutaz Essa Barshim aus Katar - Gold im Hochsprung gewonnen. „Wir sind sehr gute Freunde, wir haben heute Nacht noch zusammen Playstation gespielt“, sagte der überglückliche Jacobs, der mit angespannten Muckis für die Fotografen posierte, ehe er sich in den Interview-Marathon stürzte.