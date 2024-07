Leichtathletik Australierin Hull läuft Weltrekord über 2000 Meter

Die Australierin Jessica Hull hat den Weltrekord über die selten gelaufene 2000-Meter-Distanz verbessert und damit für eine weitere Bestmarke in dieser Leichtathletik-Saison gesorgt. Drei Wochen vor dem Beginn der olympischen Wettbewerbe in Paris lief Hull beim Diamond-League-Meeting in Monaco 5:19,70 Minuten.