Leichtathletik Angeschlagen: Speerwerfer Vetter verzichtet auf Europacup

Vetter hatte sich im vorigen Jahr nach langwierigen gesundheitlichen Problemen nicht für die Weltmeisterschaften in Budapest qualifizieren können und möchte in diesem Jahr gern bei Olympia in Paris dabei sein. „Ich hätte gerne geworfen und die Olympia-Norm abgehakt, aber die Gesundheit geht einfach vor“, sagte Vetter. Die internationale Norm für einen Platz in Paris liegt bei 85,50 Metern.