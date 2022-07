Leichtathletik : Äthiopier Tola gewinnt WM-Gold im Marathon

Eugene Der Äthiopier Tamirat Tola hat überlegen den Marathon bei der Leichtathletik-WM in Eugene gewonnen.

In 2:05:36 Stunden absolvierte der 36 Jahre alte Langstreckenläufer und WM-Zweite von 2017 die 42,195 Kilometer so schnell wie keiner zuvor bei Weltmeisterschaften. Mit mehr als einer Minute Rückstand kam sein Landsmann Mosinet Geremew in 2:06:44 Stunden ins Ziel und holte wie vor drei Jahren in Doha/Katar die Silbermedaille. Auf Platz drei kam der Olympia-Dritte Bashir Abdi aus Belgien in 2:06:48 Stunden.