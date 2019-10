Titelkämpfe in Doha : Äthiopier Desisa gewinnt WM-Titel im Marathon

Lelisa Desisa aus Äthiopien überquert die Ziellinie und gewinnt den Marathon. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa.

Doha Der Äthiopier Lelisa Desisa hat den Marathon bei der Leichtathletik-WM in Doha gewonnen. In 2:10:40 Stunden holte er in der Nacht zum Sonntag den erst zweiten Marathon-Titel für sein Land seit der WM 2001 in Edmonton.

