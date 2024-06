Leichtathletik-DM 9,99 Sekunden: „Noch nicht das Ende“ für den Carl-Lewis-Typ

„Mit 9,99 reißt man international nichts“, sagte Trainer Sebastian Bayer. „Aber ich glaube auch, dass 9,99 noch nicht das Ende ist. Ich hoffe, dass es ein bisschen so ein kleiner Trend ist.“ Der Trainer, von dem Ansah in Mannheim betreut wird, erinnerte an Zeiten, in denen er und Christian Reif im Weitsprung wichtige Marken meisterten. „Vielleicht ist das jetzt auch so für den deutschen Sprint, dass es mal zwei, drei Jungs schaffen, unter zehn Sekunden zu laufen“, sagte der frühere Europameister.