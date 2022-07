Dopingvorwurf : 800-m-Läufer Amos für Leichtathletik-WM gesperrt

Eugene/Oregon Leichtathlet Nijel Amos aus Botswana darf nicht an den Weltmeisterschaften in den USA teilnehmen.

Amos erfuhr in Eugene von der Sperre. „Der Athlet wurde über den analytischen Befund und seine obligatorische vorläufige Suspendierung in Eugene informiert“, so die AIU. Amos ist mit seiner Bestzeit von 1:41,73 Minuten die Nummer drei der ewigen Bestenliste über 800 Meter. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde der Mittelstreckenläufer Zweiter über 800 Meter und war damit der erste Medaillengewinner für Botswana.