Deutsche Meisterschaften : 10.000-Meter-Titel für Richard Ringer und Alina Reh

Essen Richard Ringer und Alina Reh haben bei den deutschen 10.000-Meter-Meisterschaften der Leichtathleten in Essen für Favoritensiege gesorgt.

Ringer, der direkt von einem Höhentrainingslager in St. Moritz ins Ruhrgebiet reiste, erreichte bei seinem diesjährigen Bahndebüt 28:28,89 Minuten und lag damit deutlich vor Titelverteidiger Sebastian Hendel (LG Vogtland/28:43,67) und Simon Boch (LG Regensburg/28:45,34).

Der Rehlinger blieb aber deutlich über der Norm von 27:40 Minuten für die Weltmeisterschaften vom 27. September bis 6. Oktober in Doha, doch wird er bei den Titelkämpfen in der katarischen Hauptstadt auf jeden Fall dabei sein, denn er konnte im vergangenen Jahr als Sieger des Europacups in London mit seiner persönlichen Bestzeit von 27:36,52 Minuten die WM-Vorgabe bereits abhaken.