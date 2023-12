Darts-WM „Leck mich en de Täsch“: Hempel nach Comeback überwältigt

Hempels Drittrundengegner nach Weihnachten wird am Samstag (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) zwischen Stephen Bunting und Ryan Joyce (beide England) ermittelt. Nachdem er beim letzten Mal Probleme bei der Heimreise via Auto hatte, will Hempel diesmal anders nach Köln kommen. Er überlege sich, vom Flughafen Heathrow nach Hause zu fliegen und das Auto über Weihnachten in der britischen Hauptstadt zu lassen. Die dritte Runde beginnt am 27. Dezember.