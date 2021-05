Neben PSG Talon : LEC-Meister MAD Lions bei LoL MSI in nächster Turnier-Phase

LEC-Meister MAD Lions bei LoL MSI in nächster Turnier-Phase

MAD Lions haben es in die nächste Runde des Mid-Season Invitational in Reykjavik geschafft. (Archivbild). Foto: Riot Games/dpa

Reykjavik Favoritenrolle erfüllt: LEC-Meister MAD Lions steht in der nächsten Phase des League of Legends Mid-Season Invitationals. Die Performance des Teams lässt trotz Gruppenplatz Eins aber noch Luft nach oben.

MAD Lions hat sich für die zweite Gruppenphase des League of Legends Mid-Season Invitational in Island qualifiziert. Mit einer souveränen, aber keinesfalls fehlerfreien Performance rückt MAD neben PSG Talonaus Hongkong in den sogenannten Rumble vor.