Sprint-WM in Hamburg : Laura Lindemann gewinnt WM-Bronze bei Sprint-Triathlon

Hamburg Triathletin Laura Lindemann hat bei der Sprint-WM in Hamburg die erhoffte Medaille geholt.

Wegen des Coronavirus wurde die World Triathlon Series, zu der Hamburg als Standort gehört, abgesagt. Die WM-Titel werden daher nur in den Rennen in der Hansestadt vergeben. Aufgrund der Pandemie wurde der Wettkampf zudem von der Binnenalster in den Stadtpark verlegt und ohne Zuschauer ausgetragen. Am Sonntag fällt die Entscheidung in der Mixed-Staffel.