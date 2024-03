Hallen-Weltcup in Liévin Laura Lindemann gewinnt Triathlon-Weltcup in der Halle

Die 27 Jahre alte Potsdamerin gewann den Hallen-Weltcup in Liévin in Frankreich. Vor 5000 Zuschauern in der ausverkauften Arena Stade Couvert Régional setzte sich Lindemann im Finale des aus mehreren Durchgängen bestehenden Wettbewerbs über 150 Meter Schwimmen, drei Kilometer Radfahren und einen Kilometer Laufen vor der Britin Georgia Taylor-Brown und der Amerikanerin Gwen Jorgensen durch.