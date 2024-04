Snooker Lasagne reicht nicht: O'Sullivan und seine Snooker-Vision

Hauptkritikpunkte von O'Sullivan sind der begrenzte Platz und die Infrastruktur. Im Crucible Theatre gibt es nur 980 Plätze für Zuschauer. „Das ist ein riesiger Zirkus und man braucht riesigen Platz, um ihn unterzubringen“, sagte O'Sullivan, der sich bei seiner Abrechnung in der Boulevardzeitung „The Sun“ auch an den Parkplätzen, dem Verkehrssystem und der Logistik in Sheffield abarbeitete. „Das alles willst du nicht“, sagte O'Sullivan. Und all diese Umstände gebe es an anderen Standorten, wie beispielsweise in China, nicht.