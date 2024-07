Triathlon Langes Leid am Tag der Weltbestzeiten - Anne Haug famos

Den Marathon absolvierte Haug in deutlich unter 2:40 Stunden. Vorbei am Altersheim auf den letzten Metern, wo sie bei den Rennen immer wegen der Hotelknappheit in und um Roth wohnt, klatschte sie im Zielbereich mit den Zuschauern ab und genoss jeden Meter ihrer denkwürdigen 226 Kilometer. Zweite wurde die Vorjahresdritte Laura Philipp aus Heidelberg nach einem ebenfalls starken Rennen und persönlicher Bestzeit. Gegen Haug war sie aber chancenlos. „Anne war in einer eigenen Liga unterwegs“, konstatierte Philipp.