Einseitige Partie : LA Gladiators gewinnen Juni-Turnier der Overwatch League

Arlington Seoul und LA Gladiators dominierten ihre Gegner im Finale des Juni-Turniers der Overwatch League deutlich mit 4:0. Ein Neuzugang aus LA hatte sich bereits vor vier Jahren einen guten Ruf verdient.

„Es bedeutet alles für mich, ich habe keine Worte“, sagte Patiphan und kämpfte noch Minuten später mit den Tränen. „Alles ist so überwältigend.“ Bereits 2018 begeisterte der damals 15-Jährige die Fans. Als Minderjähriger konnte er jedoch nicht in der Liga antreten und wechselte daraufhin zu anderen Spielen. In dieser Saison kehrte er zurück und holte gleich im ersten Turnier den Meistertitel.