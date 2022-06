Schwimm-WM : Kurzstrecken-Überraschung: Anna Elendt holt Silber

Budapest Seit Jahren ist es den Lang- und Mittelstrecklern überlassen, Medaillen für den Deutschen Schwimm-Verband bei Großereignissen zu gewinnen. Nun hat Anna Elendt eine 13-jährige Durststrecke beendet. In Budapest holt die Frankfurterin Silber

„Lieber die Jägerin als die Gejagte“

In Deutschland kennt man Anna Elendt bislang fast nur in Insiderkreisen. Eine Folge ihres Studiums in den USA, wo sie in der bärenstarken Trainingsgruppe von Headcoach Carol Capitani an der University of Texas trainiert. In diesem Jahr hatte Elendt die deutschen Rekorde auf allen drei Bruststrecken pulverisiert. Die ursprünglich besonders auf der 50-Meter-Distanz vorn mitschwimmende 20-Jährige hatte den Fokus für diese WM auf die 100 Meter gelegt. „Ich will sehen, wie ich mich weiterentwickelt habe, was ich da im direkten Vergleich mit der Weltspitze erreichen kann“, sagte Elendt vor den Titelkämpfen. Nun ist sie zweitbeste 100-Meter-Brustschwimmerin der Welt.