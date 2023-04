Team BDS dominiert Koi mit Comeback gegen G2 Esports in LoL LEC Gruppenphase

In der ersten Begegnung des Tages führte BDS nach Platz eins in der regulären Saison seine starke Form gegen ein zuletzt schwächeres SK fort. Mit diesem dominanten Sieg festigt BDS seine Favoritenrolle und ist auf dem besten Weg, in die Playoffs der LEC einzuziehen. „Wir haben zurzeit wirklich die Kontrolle darüber, was wir tun“, resümierte Adam „Adam“ Maanane von BDS im Interview nach der Serie.