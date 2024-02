Weltmeisterschaft Köhler schwimmt zu Gold: „Moment, für den man lebt“

Bei der vergangenen WM im japanischen Fukuoka hatte sie noch den fünften Platz belegt. Die vier Schwimmerinnen, die damals vor ihr lagen, waren diesmal allesamt nicht dabei. Der Saisonhöhepunkt ist Olympia. Für eine bessere Vorbereitung verzichten einige Stars - nicht nur auf Köhlers Strecke - auf eine Teilnahme an der WM, die erstmals im selben Jahr wie die Sommerspiele stattfindet. Was Köhlers Erfolg mit Blick auf das Ringe-Spektakel in Paris bedeutet, ist daher schwer abzuschätzen. Fest steht: Die Momente in Doha werden für sie unvergessen bleiben.