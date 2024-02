Schwimm-WM Köhler im Stechen ins 50-Meter-Finale - Gose stark

Köhler berichtete von einem Besuch in einem riesigen Einkaufszentrum in Doha mit ihrem besten Freund und Rückenschwimmer Ole Braunschweig. „Es ist total verrückt: Ich bin durch die Mall gelaufen mit Ole und auf einmal sprechen dich Leute an oder applaudieren“, sagte sie. „Das ist noch total surreal. Das kann ich noch nicht ganz so begreifen.“ Die Goldmedaille war Köhlers erstes Edelmetall auf der Weltbühne.