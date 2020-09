Europäische LoL-Liga : Klarer Sieg gegen Fnatic: G2 holt sich den LEC-Titel

Zwar spielten die Teams nicht vor Ort, dennoch durfte G2 am Ende verdient die Trophäe in die Luft heben. Foto: Riot Games/dpa

Berlin Zum vierten Split in Folge: G2 gewinnt das Finale der LEC-Sommersaison gegen Fnatic und verteidigt erfolgreich den Titel. Im Halbfinale setzt sich Fnatic noch knapp durch, dann behält G2 die Oberhand. Trotz eines deutlichen 3:0 haben die Spiele viel zu bieten.

G2 Esports hat den Titel in der europäischen „League of Legends“-Liga LEC verteidigt. Im Finale gewann das Spitzenteam gegen Fnatic klar mit 3:0 und holte sich neben dem vierten Titel in Folge auch die insgesamt achte Meisterschaft in Europa - ein neuer Rekord.