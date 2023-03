Europäische Spitzenspieler Kkoray holt zweiten Platz in FIFA 23 Global Series Quali

Für den Deutschen war es etwas Persönliches: „Jetzt bekommt der Mann seine Revanche für die WM“, sagte er in seinem Livestream auf Twitch. Bei der Weltmeisterschaft in FIFA 22 flog Kkoray in der Gruppenphase aus dem Turnier, weil er mit einer schlechteren Tordifferenz punktgleich hinter Peixoto gestanden hatte.