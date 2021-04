32-Jährige über ihre Sportart : Kim Bui: Wandel im Turnen erst „ganz am Anfang“

Kim Bui: Wandel im Turnen erst „ganz am Anfang“

Turnerin Kim Bui sieht ihre Sportart erst am Anfang eines Wandels. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Die deutsche Turnerin Kim Bui sieht ihre Sportart durch die jüngsten Debatten um Pflichtverletzungen von Trainern erst am Anfang eines Wandels.

„Wir haben Schutzkonzepte und Verhaltenskodizes. Aber der Punkt ist: Es wird nicht gelebt, und wenn etwas passiert, gibt es keine sichtbaren Konsequenzen. Dann geht es einfach so weiter, alle denken: alles in Ordnung“, sagte die 32-Jährige der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Erst jetzt, weil es wirklich knallt, ist es ein Weckruf. Es muss etwas passieren. Wir sind nicht mitten im Prozess. Wir stehen ganz am Anfang.“