Wellenreiten Kemp über Olympia-Welle: „Angsteinflößend“

Als erste deutsche Surferin, die es zu den Olympischen Spielen geschafft hat, will Kemp auch ein Vorbild für andere Wellenreiterinnen sein. „Ich finde es wunderschön, dass wir Frauen unser Können auch auf so einer großen und gefährlichen Welle zeigen. Das ist ein Schritt, den wir auf jeden Fall gehen müssen und ich bin froh, dass ich dazugehöre“, sagte die Sportlerin, die in Portugal aufgewachsen ist.