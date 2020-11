Europameisterschaft : Keine Überraschung: Olympia ohne deutsche Kletterinnen

Moskau Eine finale Mini-Chance hatten die deutschen Kletterinnen noch auf die Teilnahme an Olympia. Bei der EM aber gelang der Coup nicht. Im Finale verpasste eine junge Kölnerin eine Medaille knapp. Bei den Sommerspielen ist der Alpenverein nun nur bei den Männern vertreten.

In der Kombination, in der auch in Tokio erstmals Medaillen für Klettern vergeben werden, kommen drei Einzeldisziplinen dran: Lead-, also das klassische Seilklettern, Bouldern an kurzen Grifffolgen in Absprunghöhe und Speedklettern an einer genormten Wand.