Sommerspiele in Paris Keine Fechterinnen und Fechter aus Russland bei Olympia

Paris · Fechterinnen und Fechter aus Russland und Belarus werden nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Die Anmeldefrist für das europäische Qualifikationsturnier von Freitag bis Sonntag in Luxemburg ist abgelaufen - und Sportlerinnen und Sportler aus den beiden Ländern, die als neutrale Einzelathletinnen und Athleten startberechtigt gewesen wären, sind nicht angemeldet.

23.04.2024 , 18:04 Uhr

In Paris werden keine Fechter aus Russland dabei sein. Foto: Hannibal Hanschke/epa/dpa

Bereits vor rund anderthalb Wochen hatte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Chef des russischen Fechtverbandes, Ilgar Mamedow, mit folgenden Worten zitiert: „Kein einziger russischer Fechter wird zu Olympia fahren. (...) Was Olympia betrifft, so haben wir unsere grundsätzliche Position dargelegt: Wir werden die Mannschaft nicht aufteilen in diejenigen, die dem Westen gefallen, und diejenigen, die deren Meinung nach 'falsche Russen' sind.“ © dpa-infocom, dpa:240423-99-780759/2

(dpa)