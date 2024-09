Leichtathletik Kein Start im Schweden-Trikot: Warholm sagt verletzt ab

Nach dem Event habe er hinten etwas im Oberschenkel gespürt, berichtete Warholm in mehreren Interviews am Donnerstagabend. „Vielleicht war das mein letztes Rennen in dieser Saison“, sagte der 28 Jahre alte Olympia-Zweite von Paris auch mit Blick auf das Diamond-League-Finale am 13. und 14. September in Brüssel. Es denke zwar nicht, dass es etwas Ernstes sei, sagte Warholm. Er will sich nun aber daheim untersuchen lassen.