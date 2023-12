Darts-WM Kein Gehörschutz und blondiert: Price-Rückkehr zur WM

Bei der vergangenen WM verlor Price sein Viertelfinale mit 1:5 gegen Clemens. Die Partie blieb in Erinnerung, weil der ehemalige Rugbyprofi während des Spiels plötzlich mit riesigem Gehörschutz auf der Bühne auftauchte. Diesmal fiel der 38 Jahre alte Price kaum auf, am markantesten waren noch die blondierten Haare des Muskelprotzes. Price hatte nach dem Spiel gegen Clemens via Instagram-Story vor einem Jahr kurz Zweifel genährt, je wieder bei einer WM zu spielen. Seinen Vorschlag, die WM künftig auch abseits von London auszutragen, wiederholte er noch einmal.