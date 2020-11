Judo-Europameisterschaft : Katharina Menz holt EM-Bronze - DJB-Trio ausgeschieden

Holte in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm EM-Bronze: Katharina Menz. Foto: picture alliance / dpa

Prag Katharina Menz hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) gleich am ersten Tag der Europameisterschaft in Prag eine Medaille beschert.

Die 30-Jährige von der TSG Backnang holte Bronze in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm und feierte damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere. Nach einem Sieg und einer Niederlage in den Poolkämpfen hatte sie in der Hoffnungsrunde gegen Mireia Lapuerta Comas (Spanien) noch das Ticket für eines der beiden kleinen Finals gelöst und besiegte dort deren Landsfrau Laura Martinez Abelenda.