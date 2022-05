3:1 gegen LDLC OL : Karmine Corp um Star-Botlaner Rekkles gewinnt LoL EU Masters

Berlin Alle guten Dinge sind drei: Kcorp hat im Finale des LoL-Turniers EU Masters erneut triumphiert. Gegen den französischen Rivalen LDLC OL musste sich der Seriensieger aber anstrengen.

Unbesiegter Gegner LDLC schlägt zuerst

Als Titelverteidiger war Kcorp zwar einer Topfavoriten auf den Titel in der zweiten Spielklasse unter der LEC, hatte es in der heimischen LFL in den Playoffs aber nur auf den dritten Platz geschafft. Das lag aber wohl auch an der Stärke der Liga, die bei den EU Masters nun drei der vier Halbfinalisten stellte.