League of Legends Karmine Corp kauft LEC-Spot von Astralis

Berlin · Jetzt ist es offiziell: Karmine Corp spielt nächste Saison in der europäischen LoL-Liga LEC. Den Platz in der Franchise-Liga kaufte die französische Organisation von Astralis. Das teilte die Liga in einem auf X, vormals Twitter, veröffentlichten Bericht mit.

18.10.2023, 23:03 Uhr

Karmine Corp spielt nächstes Jahr in der Europäischen LoL-Liga LEC. Foto: Riot Games/dpa

„Astralis war für uns ein geschätzter Partner während seiner Zeit in der LEC“, sagte Maximilian Peter Schmidt, Direktor für den LoL-E-Sport der EMEA-Region bei Riot Games, im Bericht. „Aber wir wissen, dass der Platz in den fähigen Händen von Karmine Corp sein wird.“ KCorp zählt als eines der erfolgreichsten LoL-Regionalteams aus Europa. Das Team trat 2021 in die erste Division der französischen Liga LFL ein und gewann bis Ende der diesjährigen Saison zwei Ligapokale sowie vier Titel der überregionalen Liga EMEA Masters. Ebenso bringt das Team eine große Fanbase aus Frankreich mit. Die Organisation wurde 2020 von den französischen Twitch-Streamern Kamel „Kameto“ Kebir und Zouhair „Kotei“ Darji als Kameto Corp gegründet. Mit dem Eintritt des Rappers Amine „Prime“ Mekri in die Organisation im Herbst desselben Jahres wurde der Name zu Karmine Corp geändert. © dpa-infocom, dpa:231018-99-616435/2

(dpa)