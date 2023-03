Turnen Karlsruherin König gewinnt EM-Qualifikation der Turnerinnen

König, die bei der WM im vergangenen Jahr in Liverpool ihr Debüt bei einer großen internationalen Meisterschaft gegeben hatte, profitierte bei ihrem überraschenden Erfolg von mehreren Fehlern der erfahreneren Turnerinnen. So stieg die frühere WM-Finalistin Voss vom Schwebebalken ab, und auch die Europameisterin an diesem Gerät, Emma Malewski, patzte. Die 18 Jahre alte Chemnitzerin, die mit insgesamt 49,45 Punkten den vierten Platz im Mehrkampf belegte, brachte zudem ihren Stufenbarren-Abgang nicht in den Stand. Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart stellte sich wegen der Folgen einer Erkältung nur an drei Geräten dem Kampfgericht, kam aber nicht ohne Unterbrechung durch ihre Vorträge.