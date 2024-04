DTB Karina Schönmaier führt Perspektiv-Team bei Turn-EM an

Die arrivierten deutschen Turnerinnen wie Elisabeth Seitz (Stuttgart), Emma Malewski (Chemnitz) oder die bereits für die Olympischen Spiele in Paris qualifizierten Sarah Voss (Köln) und Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) sind entweder verletzt oder nach Verletzungen noch nicht wieder vollständig fit. Für das Quartett stehen die deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Frankfurt/Main und die Olympia-Qualifikation zwei Wochen später in Rüsselsheim im Fokus.