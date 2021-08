Olympia : Karateka Horne: Will mit Gold „Geschichte schreiben“

Tritt bei den Spielen in Japan an, um Gold zu gewinnen: Jonathan Horne. Foto: Bernd Thissen/dpa

Berlin Karateka Jonathan Horne will bei der Olympia-Premiere seiner Sportart in Tokio „als aktiver Sportler Geschichte schreiben und das Ganze dann noch mal als Trainer erleben“.

Der 32-Jährige startet am Samstag, dem vorletzten Olympia-Tag, in die Karate-Wettkämpfe in der Disziplin Kumite über 75 Kilogramm. „Ich freue mich darauf, mich mit den Besten der Besten zu messen. Ich trete an, um Gold zu gewinnen“, sagte Horne der „Mediengruppe Münchner Merkur tz“.