Vor Olympia-Eröffnung Kanzler verurteilt Brandanschläge auf französische Bahn

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Brandanschläge auf das französische Schnellzugnetz am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele als nicht hinnehmbar bezeichnet. „Das ist etwas, was absolut zu verurteilen ist. Ein solches Fest des Friedens mit Gewalttaten zu stören, kann niemals akzeptiert werden und verlangt entschiedenste Zurückweisung“, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch der Deutschen Botschaft in Paris. Er hoffe, „dass die französischen Behörden bald erfolgreich sein werden bei der Identifizierung der Täterinnen und Täter“, sagte Scholz.