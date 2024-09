Kanuslalom-Weltcup-Finale Kanutin Ricarda Funk gewinnt Gesamtweltcup

Bei den Olympischen Spielen in Paris war Funk sowohl im K1 als auch im Kajak-Cross nicht in die Medaillenränge gefahren. „Es ist nicht das, wofür ich die ganzen Jahre hart gearbeitet habe, aber es ist ein kleines Trostpflaster für die Saison. Ich habe damit meine Stabilität gezeigt - mit dem kleinen Ausreißer in Paris. Jetzt bin ich happy“, sagte die in Augsburg trainierende Athletin aus Bad Kreuznach.