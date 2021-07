Olympia : Kanute Aigner mit „Krämpfen und Zuckungen“ zu Bronze

Tokio Hannes Aigner hat im vierten Wettbewerb die vierte deutsche Medaille im Kanuslalom geholt. So erfolgreich waren die Deutschen seit 1972 in München nicht.

In dieser Saison hatte er alle Finals verpasst. Plötzlich legte er im Vorlauf Bestzeit hin und paddelte fehlerfrei ins Finale. Dort musste sich der Olympia-Dritte von London 2012 mit einem fehlerfreien Lauf nur dem neuen Olympiasieger Jiri Prskavec aus Tschechien und Jakub Grigar aus der Slowakei geschlagen geben.

Mit Bronze sorgte der 32-jährige Aigner für das beste deutsche Abschneiden seit 49 Jahren. „Das ist schon unglaublich, was da gerade passiert ist. Ich kann das noch nicht so ganz begreifen“, sagte Cheftrainer Klaus Pohlen: „Es ist zu 100 Prozent gut gelaufen. Das war tolle Teamarbeit, was wir hier hingelegt haben. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt, aber wir wussten, dass wir gut vorbereitet sind.“