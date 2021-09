Kanuslalom-WM : Kanu-WM-Titel für Funk und Lilik - Anton Dritter

Bratislava Bei den Olympischen Spielen in Tokio holen die deutschen Slalom-Kanuten vier Medaillen. Gleiches gelingt nun bei den Weltmeisterschaften. Dabei schreibt Olympiasiegerin Ricarda Funk als Weltmeisterin Geschichte.

Bei Ricarda Funk kullerten die Tränen. Und Elena Lilik fasste sich immer wieder ungläubig an den Kopf, sank in die Knie, um dann endlich einen erlösenden Freudenschrei loszuwerden.

Die Emotionen der beiden neuen Kanuslalom-Weltmeisterinnen nach den Gold-Fahrten im Kajak- beziehungsweise Canadier-Einer bei den Titelkämpfen im slowakischen Bratislava sagten mehr über die Kraft- und Nervenakte aus, als es den beiden vorher anzusehen war. Funk krönte eine in der Geschichte einmalige Saison mit Olympiasieg und WM-Gold. Lilik, besser bekannt unter ihrem Mädchennamen Apel, löste am Sonntag sensationell ihre Teamkollegin Andrea Herzog als Champion ab. Die Olympia-Dritte aus Leipzig war überraschend im Halbfinale gescheitert.

„Ich bin megahappy. Ich habe so hart dafür gearbeitet. Und dass ich nun diese Saison so beenden darf, ist einfach der Wahnsinn“, sagte die für Bad Kreuznach startende Funk, die in Augsburg lebt und trainiert. Anders als ihre Dauerkonkurrentin, die australische Ausnahme-Kanutin Jessica Fox, zeigte Funk keine Nerven, paddelte sich souverän mit Bestzeit ins Finale und war dort erneut die Schnellste.

Und sie setzte in der in Paris 2024 erstmals olympischen Disziplin Extreme-Slalom noch einen drauf. Hinter Jessica Fox holte sie mit Silber ihre dritte WM-Medaille in Bratislava. Und das gleich in ihrem ersten Wettkampf im Extreme-Slalom, bei dem vier Boote nach einem Start von einer Rampe gegeneinander paddeln. Funk und der olympische Bronzemedaillen-Gewinner im Kajak, Hannes Aigner (Augsburg), schieden im Viertelfinale aus.