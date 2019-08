Olympia-Qualifikation : Kampf um Tokio-Ticket: Volleyballerinnen vor Herkulesaufgabe

Bundestrainer Felix Koslowski will mit den Volleyball-Frauen die Olymia-Qualifikation schaffen. Foto: Sebastian Gollnow.

Ningbo Im Jahr 2004 in Athen schmetterten die deutschen Volleyballerinnen letztmals bei Olympischen Spielen. Für Peking 2008, London 2012 und Rio de Janeiro 2016 konnten sie sich danach nicht qualifizieren. Das Sehnsuchtsziel 2020 des Teams von Bundestrainer Felix Koslowski heißt nun Tokio.

Von Martin Moravec, dpa

Die erste Chance auf ein Ticket nach Japan haben die Deutschen in der interkontinentalen Olympia-Qualifikation vom 2.bis zum 4. Augsut im chinesischen Ningbo. Doch bei Gegnern wie Olympiasieger China und dem EM-Dritten Türkei um den früheren Bundestrainer Giovanni Guidetti in der Vierergruppe sind die Aussichten extrem schlecht. Nur der Turniersieger ist im nächsten Jahr in Tokio sicher dabei.

„Sicherlich sind wir nicht der Favorit in China. Mit den Gastgeberinnen, die zu den besten Mannschaften der Welt gehören, und der Türkei warten zwei starke Herausforderungen“, sagte Koslowski vor der Herkulesaufgabe in Fernost. „Wir glauben aber an unsere Chancen und werden so auch auftreten. Wir sind gut drauf und bereit.“

Laune und Einsatz werden aber nicht reichen. Auch nicht der Faktor Wohlbefinden, da die Deutschen im selben Hotel schlafen wie beim Nationenliga-Event in China im Juni. Denn allein die Gastgeberinnen sind übermächtig. In der Nationenliga traten sie allenfalls mit einer Zweitbesetzung auf, die Deutschen schlugen sie bei ihrem Heimturnier ebenfalls in Ningbo dennoch mit 3:0. Koslowskis Mannschaft konnte dennoch in China Selbstvertrauen sammeln, als sie Weltmeister Serbien und schließlich auch Bulgarien bezwang.

Zuletzt holten sich die Deutschen bei einem Vorbereitungsevent in Kaliningrad den Feinschliff. Siegen gegen Polen und Belgien steht eine Niederlage gegen Russland gegenüber. „Für uns war das ein weiterer Schritt nach vorn, obwohl es sicherlich keine leichte Woche für uns als Mannschaft war. Aus diesem Grund bin ich sehr zufrieden“, meinte Koslowski über seinen EM-Achten. „Wir haben uns im Aufschlag deutlich verbessert und haben mit viel Aggressivität agiert. Auch in der Annahme haben wir uns in dieser Woche stabilisiert und im Angriff eine verbesserte Variabilität gezeigt“.

Verzichten muss Koslowski allerdings auf die erfahrene Libera Lenka Dürr, die ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hat. Linda Bock vom USC Münster und Anna Pogany vom SSC Palmberg Schwerin bilden das neue Duo. Schwer trifft Koslowski in der Offensive der Ausfall von Außenangreiferin Hanna Orthmann, die in der Nationenliga für sich geworben hat. Die 20-Jährige fehlt wegen Oberschenkelproblemen.

„Es hätte keinen Sinn gemacht, wenn wir Hanna trotzdem mitgenommen hätten. Sie muss die Probleme vollständig auskurieren, damit sie zur Europameisterschaft wieder zur Verfügung steht“, meinte Koslowski über die Titelkämpfe in knapp drei Wochen. Im Januar werden schließlich die letzten Tokio-Tickets vergeben.