Darts-WM in London : Kampf um Darts-Nummer-eins: van Gerwen und Price Favoriten

Um „Mighty Mike“ nach sieben Jahren als Nummer eins abzulösen muss Muskelprotz Price die WM gewinnen. Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa

London Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen und der frühere walisische Rugby-Profi Gerwyn Price gehen als Favoriten in das große Finalwochenende bei der Darts-WM in London. An Neujahr (13.00 Uhr und 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) stehen die vier Viertelfinal-Partien auf dem Programm.

Der Niederländer van Gerwen hat in seinen drei Spielen bislang geglänzt und gilt als der formstärkste aller Profis. Der zuletzt deutlich verbesserte Price trifft auf den Nordiren Daryl Gurney. Um „Mighty Mike“ nach sieben Jahren als Nummer eins abzulösen, muss Muskelprotz Price das Turnier gewinnen.

Im dritten Viertelfinale bekommt es Schottlands Ex-Weltmeister Gary Anderson mit dem niederländischen „Auberginen-König“ Dirk van Duijvenbode zu tun. Krzysztof Ratajski, der in einem packenden Spiel den Deutschen Gabriel Clemens mit 4:3 besiegt hatte, trifft auf den Engländer Stephen Bunting. Am 2. Januar steigen abends die Halbfinals, bevor tags darauf das Finale ausgetragen wird.