Gelungenes Debüt des Deutschen : Kaan startet mit Paris Eternal gut in die Overwatch League

Kaan startet mit Paris Eternal gut in die Overwatch League

Kaan schaffte mit Paris Eternal seinen ersten Sieg in der Overwatch League. (Archivbild). Foto: Ben Pursell/Blizzard Entertainment/dpa

Los Angeles Der deutsche Spieler Emir „Kaan“ Okumus hat in der Overwatch League ein erfolgreiches Debüt hingelegt. Am Sieg von Paris Eternal gegen Vancouver Titans war der Support-Spieler maßgeblich beteiligt

Als „verblüffend“ bezeichneten die Kommentatoren im Stream Kaans ersten Auftritt und ernannten ihn zum „Man of the Match“. Kaan selbst bezeichnete das Ergebnis in einem Tweet nach dem Spiel als einen „guten Start“.