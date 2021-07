Olympia : K4-Ersatzkanu in Tokio eingetroffen

Tokio Nach dem Malheur beim Verladen des deutschen Viererkajaks ist das Ersatzkanu für die Männer rechtzeitig bei den Olympischen Spielen eingetroffen.

„Ich kann alle beruhigen“, sagte Jens Kahl, Sportdirektor des Deutschen Kanu-Verbandes, am Samstag in Tokio. Das pinkfarbene Kanu sei am Freitag in der Olympia-Stadt angekommen, befinde sich aktuell noch beim Zoll und werde ab Sonntag zur Verfügung stehen.