National Football League Jetzt wieder Football: Kelces Chance auf NFL-Geschichte

Titel Nummer vier ist nun das große Ziel dieser Saison - es wäre ein historischer. Noch nie gelang es einem Team in der Super-Bowl-Ära, die Trophäe drei Jahre in Serie zu gewinnen. Acht Teams holten den Super Bowl zwei Mal in Serie, zuletzt die Chiefs in den beiden vergangenen Jahren. Aber nie schaffte es ein Doppel-Champion zum dritten Mal in den Konfetti-Regen - selbst der erneute Einzug in den Super Bowl war eine zu große Hürde.