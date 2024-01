Triathlon-Ikone Jan Frodeno will jetzt auch abseits des Sports ein Vorbild sein

Es gibt nun mal so Typen, die machen immer eine gute Figur. Ob sie abgekämpft nach knapp acht Stunden körperlicher Grenzerfahrung im schweißgetränkten Rennanzug über den Zielstrich laufen oder ob sie auf der Bühne geschniegelt im dunklen Anzug mit perfekt sitzender Fliege schlagfertige Antworten liefern. Jan Frodeno ist solch ein Tausendsassa, dem eine universelle Begabung den permanenten Rollenwechsel erlaubt hat, ohne sich verstellen zu müssen. Insofern hat es prima gepasst, wie der 42-Jährige vor einem Monat bei der „Sailfish-Night“ in der Stadthalle Langen von der Triathlon-Community stilecht in den Ruhestand geleitet wurde.