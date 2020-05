eFootball PES 2020 : Italien gewinnt UEFA eEURO – DFB-Team nach Vorrunde raus

Ursprünglich sollte das Finalturnier der eEURO in London ausgetragen werden. (Archivbild). Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Italien hat den ersten eEuropameistertitel in der Fußballsimulation eFootball PES 2020 gewonnen. Im Finale des UEFA-Turniers wurde Serbien mit 3:1 besiegt. Die deutsche Auswahl scheiterte bereits in der Gruppenphase.

Die italienische eFootball-Nationalmannschaft hat die UEFA eEuro 2020 gewonnen. Im Finale der erstmals ausgetragenen Europameisterschaft in der Fußball-Simulation eFootball PES 2020 hat die Squadra Azzurra gegen das Team von Serbien gewonnen.

Neben dem EM-Titel sicherte sich das italienische Quartett um PES-Profi und Team-Kapitän Nicola „Nicaldan“ Lillo ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro.

Sämtliche 55 UEFA-Mitgliedsverbände hatten an der Qualifikation zur UEFA eEURO 2020 teilgenommen. Die 16 besten Teams spielten an diesem Wochenende um den EM-Titel. Ausgespielt wurde das Turnier auf der Playstation 4. Ursprünglich sollte das Finalturnier in London ausgetragen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die eEURO jedoch nur als Online-Turnier statt.