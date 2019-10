Rugby-WM : Irland erreicht mit Sieg über Samoa Viertelfinale

Ed Fidow (M) aus Samoa versucht an den irischen Gegenüber vorbeizukommen. Foto: Aaron Favila/AP/dpa.

Fukuoka Mitfavorit Irland ist bei der Rugby-WM in Japan durch einen klaren Sieg ins Viertelfinale eingezogen.

Die als Weltranglisten-Erste ins Turnier gestarteten Iren ließen Samoa am Samstag beim 47:5 (26:5) keine Chance und setzten sich nach dem vierten und letzten Gruppenspiel vorerst an die Spitze der Staffel A.

Um den anderen Viertelfinalplatz geht es am Sonntag in der Partie zwischen dem bislang ungeschlagenen Gastgeber Japan und Schottland. Sollte die Partie in Yokohama wegen des Taifuns „Hagibis“ noch abgesagt werden, würden die zum Auftakt überraschend gegen Irland erfolgreichen Japaner weiterkommen, Schottland wäre ausgeschieden.